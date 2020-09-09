Диспетчерские ограничений АЭС: как дезинформировали Президента

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Сегодня Президента Украины Владимира Зеленского спросили, почему установлены диспетчерские ограничения на производство атомной электроэнергии. УНН исследовал, действительно ли в Украине изменились показатели работы АЭС за год.

В сравнение взято 9 сентября 2019 и 2020 года. Согласно информации главного диспетчера страны Укрэнерго, производство электроэнергии на АЭС остается неизменным, а именно - около 48%. Причем, увеличение производства на АЭС наблюдается именно 2020 года.

Когда задавали вопросы Президенту, речь шла о том, что, якобы, за счет ограничений АЭС выросла доля ТЭС. Однако это не так. Ведь за год производство на ТЭС/ТЭЦ существенно уменьшилось (29,81% против прошлогодних 34,99%). Также уменьшилось производство электроэнергии на ГЭС и ГАЭС (4,97% против прошлогодних 13,86%).

В то же время, увеличилось производство "зеленой" электроэнергии - с прошлогодних 3% до сегодняшних 16,42%.