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ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков

ООС: не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресценетр штаба ООС.

"С начала текущих суток, 9 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной. По всей линии фронта наблюдалась тишина", - сообщили в пресс-центре.

Также добавляется, что продолжается ликвидация пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. Так, вблизи Катериновки военнослужащие ВСУ и ГСЧС локализовали пожар на площади 8 гектаров, а вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - на площади 20 гектаров. В то же время в районе урочища Чистый Лиман военнослужащие и техника Вооруженных Сил Украины тушат незначительные очаги огня, которые тлеют.

Угрозы распространения огня в направлении населенных пунктов нет.

"Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений. Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.

Напомним, координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани призывает продолжать соблюдать прекращение огня ради безопасности граждан Украины.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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