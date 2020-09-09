В НБУ рассказали, как действова в случае угрозы от коллекторов

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Национальном банке Украины дали советы, как действовать людям, которые не имеют никакого отношения к кредиту в случае угроз коллекторов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов в июле 2020 года. Это почти треть от всех полученных за месяц жалоб на действия небанковских финансовых учреждений. Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, неимеющими никакого отношения к кредиту”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что поэтому граждане обращаются в Национальный банк с просьбами разъяснить, законно ли действуют коллекторы и как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков.

“Давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов”, — добавляется в сообщении.

Добавляется, что если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.

“Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которым не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины „О защите персональных данных“. Номер телефона человека и его домашний адрес — это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия собственника”, — заключается в сообщении.

Кроме того отмечается, что если коллектор угрожает, он нарушает законодательство.

“Во-первых, такие методы работы коллекторов как угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. нарушают ряд статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3, 291, 301, 302 и 308), Уголовного кодекса Украины (статья 182). Во-вторых, если коллектор угрожает принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение. Ведь только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальных процедур, предусмотренных Законом Украины „Об исполнительном производстве“. Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга”, — говорится в сообщении.

Так, чтобы себя защитить, необходимо во-первых, нужно узнать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят.

“Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки. Во-вторых, если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240. Также следует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных. В-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы”, — отмечается в сообщении.

Напомним, правление Национального банка определило победителей конкурсного отбора на должности директоров трех департаментов.