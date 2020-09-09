Капитальные инвестиции в Киеве критически упали - почти на 40%

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В первом полугодии 2020 года капитальные инвестиции в Киеве сократились на 38,9%. Об этом сообщает сайт Госстатистики, передает УНН.

Подчеркивается, что за 6 месяцев 2020 года Киевом было освоено 52 млрд грн капитальных инвестиций, тогда как за 6 месяцев 2019 года — 72,2 млрд грн.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2018 года капитальные инвестиции в Киеве составили 74,9 млрд и сократились на 22,9 млрд грн.

Напомним, привлекать инвестиции в столицу, во время избирательной кампании в 2014 году обещал действующий мэр Кличко. Тогда он также собирался проводить активную информационную кампанию и информировать общественность о существующих в Киеве возможности.

Как писал УНН, по данным социологов во второй тур грядущих мэрских выборов в столице выходят Кличко и кандидат от “Слуги народа” — Ирина Верещук.