Кризис "ковид"-тестирования: ИФА-скрининг среди врачей отсутствует, а пациенты оплачивают тесты за свой счет

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинская система тестирования на коронавирус имеет наихудшие показатели в Европе, передает УНН со ссылкой на ZN.UA.

Речь, в частности, о доступности жителей страны к бесплатному тестированию на коронавирус, которое является крайне низким.

Так, приказ Минздрава № 722 предусматривает бесплатное тестирование через семейного врача, а согласно ст. 9 Закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, все, что касается эпидемии, в том числе лечение и диагностика, должны компенсироваться из средств государственного и местных бюджетов.

Однако, не всегда происходит так, как должно, отмечает издание.

“По логике пациент не должен сам платить за проведение лабораторного контроля. Но система работает таким образом, что тот, кто принимает решение сделать тест самостоятельно, вынужден идти в частную лабораторию и оплачивать тестирование из своего кармана. Также самостоятельно вынуждены оплачивать необходим лабораторный контроль (ИФА или ПЦР) и значительное количество граждан перед плановыми операцией или госпитализацией”, — констатирует ZN.

“Нигде нет разъяснений, за чей счет должно происходить тестирование. В расчетах за пролеченный случай по ковиду тестирований нет. Лабораторные центры получают отдельное финансирование за анализы, которые они проводят. По факту получается, что лаборатории не справляются, и люди, которые нуждаются в плановой госпитализации, делают тесты за свои деньги”, — объясняет экс-гендиректор директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова.

Достаточно критическая ситуация с ИФА-тестированием украинских врачей, работающих с больными коронавирусом.

Медики должны сдавать тест на выявление антител каждые две недели. За свой счет, поскольку денег на это врачам не дали. В частной лаборатории такой тест стоит от 650 грн, информирует Сухорукова.

“За 8 месяцев — ни ума, ни совести. Если ПЦР-тесты должны делать государственные лаборатории или те, кого они привлекают, сотрудникам платят зарплату и закупают реактивы и т.д., то по ИФА-тестам решение центральной власти по тестированию МЗ снова перевело на местные власти. Причем приказы эти вышли тогда, когда все бюджеты уже были сформированы, деньги уже направили в стабилизационный фонд и стали его тратить, в т.ч. на дороги”, — говорит она.

Как писал УНН, еще 21 мая Минздрав обновило стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельной категорией граждан, подлежит системному ИФА-скрининга, согласно приказа МЗ, определенные полицейские, военные и пограничники.

Однако, на практике показатели охвата тестами указанных групп риска до сих пор остаются очень низкими.

Например, в Ивано-Франковской области ИФА-тестированием на COVID-19 охватили всего 16% медиков, в Киевской области — 10%, в Луганской — 4%.

Депутаты уже заявили, что хотят усилить ответственность за игнорирование приказа МЗ об обязательном ИФА-тестирования.