Пушилин отменил свой приказ открыть огонь по украинским позициям на Донбассе

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Так называемый глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин отменил приказ об обстреле позиций ВСУ в районе населенного пункта Шумы на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Пушилина, опубликованное на его сайте.

"В связи с тем, что мы наконец добились от украинской стороны проведения совместной инспекции украинских позиций, принял решение отменить приказ об устранении незаконных укреплений украинских вооруженных формирований в районе населенного пункта Шумы", - сообщил Пушилин.

По его словам, если по итогам проведения совместной инспекции будет установлено, что украинская сторона допустила нарушение дополнительных мер в части продвижения своих позиций вблизи населенного пункта Шумы и не будет их устранять, "мы самостоятельно уничтожим указанные позиции в рамках реализации пункта "е" Мероприятий по усилению режима прекращения огня".

Напомним, по итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместном инспекции с участием представителя координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы, где ранее произошла вражеская провокация.