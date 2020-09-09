Кулеба пригласил португальских инвесторов принять участие в большой приватизации в Украине

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Лиссабоне на экономическом форуме пригласил португальских инвесторов принять участие в большой приватизации в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил в Лиссабоне на экономическом форуме с участием представителей португальского бизнеса и Государственного секретаря по вопросам торговли, услуг и защиты прав потребителей министерства экономики и цифровизации Португалии Жуау Торреша”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые компании нуждаются в поддержке, когда рассматривают новые рынки.

Министр рассказал присутствующим об экономических реформах в Украине и три ключевые возможности, которые Украина сегодня может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам.

Первая из них — большая приватизация. Министр рассказал об открытой и конкурентной процедуре конкурсов: “Я приглашаю вас принять участие в большой приватизации в Украине”.

По словам Дмитрия Кулебы, вторая возможность — это цифровизация. Он отметил усилия Португалии в этой сфере и рассказал о современном опыте и лидерстве Украины в развитии цифрового государства.

“Украина сегодня — это тысячи опытных инженеров и ІТ-специалистов и качественные продукты, в частности платформа „Дия“. Она может быть интересна Португалии, да и вообще возможности для цифрового сотрудничества огромные”, — отметил министр.

Третьей возможностью глава МИД Украины назвал аэрокосмическую отрасль учитывая заинтересованность в космосе, которая сейчас везде растет, в частности в Португалии, и технологии Украины.

Наконец, глава МИД выразил убеждение, что Украина и Португалия имеют большой потенциал не только в двусторонней торговле, но и в успешном совместном выходе на рынки третьих стран.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с председателем комитета парламента Португалии по иностранным делам и по вопросам португальских общин Сержио Пинту ситуацию с безопасностью на востоке Украины.