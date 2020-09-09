Дела о декларировании недостоверной информации Трухановым не будут объединять

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во время подготовительного судебного заседания коллегия судей Высшего антикоррупционного суда решила не объединять материалы уголовных производств по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что речь идет об уголовном производстве по обвинению чиновника в декларировании недостоверной информации за 2015-2016 годы (ст. 366-1 УК Украины) и новым делом по той же статье, однако уже за 2017 год. Хотя обвинения в обоих делах выдвинуто одному и тому же лицу, однако они касаются различных обстоятельств и имеют различную доказательную базу.

"Уголовное производство по обвинению мэра Одессы в декларировании недостоверной информации за 2017 год поступило в суд 7 августа 2020 года. Согласно протоколу автоматизированного распределения, указанное дело передали ранее определенной коллегии судей, поскольку на ее рассмотрении уже находится уголовное производство по обвинению этой самой личности по ст. 366-1 УК Украины", - отмечается в сообщении.

Так, во время судебного заседания сторона обвинения и сторона защиты выступили против объединения материалов производств.

"Заслушав участников процесса, суд также не нашел оснований для объединения, поскольку производство находятся на разных стадиях судебного процесса. В частности, в производстве о недостоверном декларировании за 2015-2016 гг. Исследованы все документы стороны обвинения и начато допрос свидетелей. Новое производство находится на подготовительном судебном заседании", - говорится в сообщении.

Также коллегия судей приняла решение передать обвинительный акт в новом уголовном производстве с приложениями в канцелярию ВАКС для осуществления автоматизированного распределения дела.

Напомним, в апреле этого года Труханову было сообщено еще одно подозрение в декларировании недостоверной информации на сумму почти 16,3 млн гривен.

Как ранее сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд начал исследования доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.