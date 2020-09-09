Врачи назвали три симптома аллергии на алкоголь

КИЇВ. 9 сентября. УНН. Професор Университетского медицинского центра Геттингена (Германия) Томас Фукс назвал три симптома аллергии на алкоголь, передает УНН со ссылкой на besthealthtale.com.

Так, по словам Фукса, проверить себя на переносимость спиртного можно по трём признакам: это заложенность носа, покраснение лица и учащённое сердцебиение.

Как отмечает эксперт, аллергия может быть не только на сам алкоголь, но и на содержащиеся в некоторых спиртных напитках элементы — гистамин и сульфиты.

Он добавил, большинство людей реагируют на алкоголь одинаково: становятся более раскованными и чувствуют улучшение настроения либо, наоборот, начинают проявлять агрессию и впадают в депрессивные состояния.

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Напомним, что эксперты рекомендуют не смешивать разный алкоголь, а также говорят о том, что употребление того или иного напитка в чистом виде — менее вредно для здоровья. Конечно же, только при умеренном его потреблении.

Отметим, что среди главных алкогольных трендов, в Украине сегодня наблюдается мода на “крафтовое” спиртное, сидры, а также винные газированные напитки. Последние как правило легкие, необычных цветов и даже с блестками.

Следую тренду, украинский производитель Prime, к примеру, недавно представил на рынке винный напиток небесно-голубого цвета. В коллекции есть новинка даже с жемчужным шимером.