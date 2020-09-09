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Правительство поддержало создание Национального оператора на рынке табачных изделий

Правительство поддержало создание Национального оператора на рынке табачных изделий

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правительство поддержало проект распоряжения о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"9 сентября на заседании правительства поддержан проект распоряжения КМУ о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий", который будет предоставлять логистически-информационные услуги для рынка и государства. Документ разработан Минэкономики совместно с Министерством финансов Украины во исполнение поручений Премьер-министра Украины по результатам согласительных совещаний в Службе безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный оператор позволит государству усилить контроль на рынке, повысит прозрачность и прогнозируемость налоговых поступлений, а также выполнить международные обязательства Украины.

"Кроме этого, принятие распоряжения КМУ позволит заложить фундамент для реализации проекта государственно-частного партнерства с целью привлечения инвестиций, а также внедрение системы отслеживания за движением табачной продукции от производителя к розничному торговцу (Track & trace)", - указано в сообщении.

Сообщается, что проект распоряжения принят с доработкой в трехдневный срок.

Напомним, мужчина конем пытался переправить из России в Украину контрабанду табака для кальяна.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, табак
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