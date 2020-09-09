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Правительство запретил транзит иностранцев через Украину

Правительство запретил транзит иностранцев через Украину

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Кабинет министров Украины запретил въезд в Украину для иностранцев, которые передвигались по территории государства транзитом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Правительство внесло изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещено въезд в Украину. Лица, которые являются мужеи или женой, родителями, детьми, бабушкой или дедом гражданина Украины, подпадают под исключения о запрете въезда", - говорится в сообщении.

Также правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия.

"Отменяется норма, которая предусматривала возможность въезда в Украину иностранцев, которые передвигались по территории нашего государства транзитом", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что если лица направляются в Украину на обучение, это должны быть только высшие учебные заведения.

Напомним, до 28 сентября включительно запрещено въезд в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, иностранцы
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