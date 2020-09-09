В Умани спасатели проинспектировали религиозные объекты, которые будут задействованы в праздновании Рош ха-Шана

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Умани состоялась рабочая встреча группы сотрудников ГСЧС относительно обеспечения безопасных условий для празднования Рош-га-Шана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"9 сентября рабочая группа ГСЧС Украины посетила город Умань. Среди вопросов, которые рассматривались на месте, организация обеспечения пожарной и техногенной безопасности мест паломничества хасидов, а также меры, принимаемые Управлением ГСЧС Черкасской области для недопущения чрезвычайных происшествий на территории мемориального комплекса", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что в ходе рабочей поезда, представители ГСЧС осмотрели пожарно-спасательное подразделение, местоположение мобильного сводного отряда, а также проинспектировали религиозные объекты, которые будут задействованы в праздновании Рош ха-Шана.

Напомним, Израиль пришлет в Украину представителей израильской полиции для помощи украинским коллегам в рамках правоохранительной деятельности в Умани.

Ранее Украина и Израиль обсудили привлечение израильских медиков во время паломничества хасидов в Умани, в частности, было решено развернуть для хасидов в городе госпиталь для больных COVID-19.