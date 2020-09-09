Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,80 0,0523  EUR: 32,80 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
6450

Взрыв цистерны для перевозки газа в Киеве: полиция открыла производство

Взрыв цистерны для перевозки газа в Киеве: полиция открыла производство

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва автоцистерны в Киеве во время которого погиб 52-летний мужчина и госпитализирован 33-летний мужчина с телесными повреждениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением столичной полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на территории предприятия, занимающегося торговлей топливом, взорвалась цистерна для транспортировки газа.

Как сообщалось, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва автоцистерны в Киеве во время которого погиб 52-летний мужчина и госпитализировано 33-летнего мужчину с телесными повреждениями.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, взрывы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.