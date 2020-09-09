В столичном онкоцентре три злоумышленницы украли у женщины 21 тысячу гривен

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Киеве задержали трех женщин, подозреваемых в совершении краж по территории Киева и ограблении женщины в онкоцентре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Злоумышленницы совершали кражи личного имущества граждан в метрополитене, больницах, на рынках, вокзалах и из магазинов. Работники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины установили причастность к преступной группе трех женщин. Координировал и контролировал их действия житель Киева. При этом сам он преступления не совершал, а занимался реализацией похищенного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили причастность злоумышленниц к совершению грабежей и краж на территории столицы.

Так, в состав группы вошли три женщины - 54-х, 29-ти и 23-х лет, ранее судимые за кражи. Координировал их преступную деятельность житель Киева.

"Злоумышленницы, находясь в онкологическом отделении Киевской областной клинической больницы в столице, ограбили женщину, похитив у нее 21 тысячу гривен. Оперативники задержали двух злоумышленниц сразу на месте совершения преступления. Третей, 54-летней женщине, удалось сбежать с места на авто. Однако полицейские задержали ее вечером того же дня и вернули потерпевшей похищенные деньги", - добавляется в сообщении.

Сейчас самую старшую из женщин задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или совершенный повторно, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.

Кроме того, правоохранители установили причастность старшей из женщин к совершению кражи мобильного телефона в одном из заведений. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения за совершение и этого уголовного преступления.

Сейчас Шевченковский районный суд Киева избрал 54-летней подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания с 22:00 по 07:00.

Полицейские устанавливают других участников преступной группы и их причастность к совершению имущественных преступлений на территории столицы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, певца Дзидзьо избили и ограбили в Шевченковском районе Киева. Полиция открыла уголовное производство и устанавливает обстоятельства происшествия.