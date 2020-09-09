У Зеленского сделали заявление о инспектировании в районе населенного пункта Шумы

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Офисе Президента заявили, что с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Так, ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Ключевым приоритетом для Украины является сохранение жизней наших военных и гражданских лиц на Донбассе. Мы ценим каждую жизнь. В течение шести недель с 27 июля этого года благодаря эффективности украинских представителей на переговорах в различных форматах удалось достичь реального режима прекращения огня на Донбассе. Понятно, что это не может восприниматься спокойно всеми теми, кто привык политически или финансово наживаться на войне. Ради возобновления боевых действий они прибегают к провокациям, распространению фейков и уже традиционно для себя ставят пиар выше сохранения жизни людей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в Офисе Президента категорически осуждают такой подход к урегулированию любых вопросов.

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"С целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций сегодня достигнута договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник - ОБСЕ в сопровождении представителей сторон. ОБСЕ неоднократно подтверждала беспочвенность каких-либо обвинений в отношении любых нарушений договоренностей украинской стороной. Если кто-то не доверяет ОБСЕ, пусть увидит правду воочию. Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "больших" дипломатов", - добавляется в сообщении.

Так, Россия отказалась от работы в рамках СЦКК.

"Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. Еще раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого - абсурдно. Люди, стоящие с оружием напротив украинских войск на Донбассе, являются объективным фактом. Но каждая политическая сила в Украине и общество в целом должны делать все для того, чтобы эти люди никогда не стали политическим фактом. Они используют боевые действия в свою пользу. Украина же должна использовать правду и реальное положение вещей на линии разграничения для того, чтобы лишить оккупантов любого шанса усилить давление на наше государство", - резюмируется в сообщении.

Напомним, по итогам внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе участники консультаций договорились о совместном инспектировании с участием представителя координатора от ОБСЕ в районе населенного пункта Шумы, где ранее произошла вражеская провокация.