Кулеба: Украина и Восточное партнерство будут в центре внимания при председательстве Португалии в Совете ЕС

КИЕВ. 9 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Португалию заявил, что Украина и Восточное партнерство будут находиться в центре внимания во время председательства Португалии в Совете ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

“В ходе рабочего визита в Португалию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Португальской Республики Аугушту Сантуш Силва. Глава МИД Украины поблагодарил коллегу за готовность официального Лиссабона поддерживать Украину и Восточное партнерство в центре внимания Португальского председательства в Совете ЕС, которое начнется в январе 2021 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он добавил, что Восточное партнерство требует нового структурирования и амбициозного подхода, в частности, дифференцированного отношения к трем ассоциированным странам: Украины, Грузии и Молдовы.

Также министры согласовали график развития политического диалога. Глава МИД Украины пригласил португальского коллегу посетить Украину с визитом.

Дмитрий Кулеба сообщил португальской стороне о ситуации с безопасностью на востоке Украины, недавнее нарушение российской стороной режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, которое привело к ранениям и гибели украинских военнослужащих.

Собеседники уделили особое внимание стимулированию торговли в условиях пандемии. Они обсудили реализацию совместных проектов в сфере высоких технологий, участие португальского бизнеса в приватизации в Украине и освоении космоса.

Особое внимание уделили обеспечению прав и культурно-образовательных потребностей украинской общины Португалии. По словам Дмитрия Кулебы, многочисленная интегрированная в португальское общество украинская община вносит важный вклад в сближение двух государств.

Министр поблагодарил португальскую сторону за предоставление военной амуниции Вооруженным Силам Украины и выразил благодарность за решение Министерства обороны Португалии принять на лечение четырех украинских воинов, которые получили ранения, защищая Украину от российской агрессии. Министры договорились в дальнейшем укреплять сотрудничество в оборонной сфере.

Стороны также подписали Дорожную карту украинского-португальских отношений на 2020-2022 годы.

Глава МИД Украины выразил надежду на полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти в марте 2020 году в аэропорту Лиссабона гражданина Украины и привлечения к ответственности виновных в его гибели.

Португальский коллега заверил в преданности Португалии к полному и беспристрастному расследованию трагедии и достижению справедливости и сообщил, что суд по делу должен состояться в ближайшее время.

Как сообщал УНН, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления в Лиссабоне на экономическом форуме пригласил португальских инвесторов принять участие в большой приватизации в Украине.