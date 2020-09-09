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Среда, 9 сентября 2020, 22:54 • Тоня Туманова • 11880
Во Львове мужчина выпал с девятого этажа
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во Львове, на ул. Мазепы, с 9 этажа дома выпал мужчина, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По свидетельству очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Напомним, в Киеве на Троещине из окна многоэтажки выпала женщина.
Источник: УНН
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