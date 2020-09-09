Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,80 0,0523  EUR: 32,80 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку Архив
11880

Во Львове мужчина выпал с девятого этажа

Во Львове мужчина выпал с девятого этажа

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во Львове, на ул. Мазепы, с 9 этажа дома выпал мужчина, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

По свидетельству очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове выпала из окна и погибла полуторагодовалая девочка

Напомним, в Киеве на Троещине из окна многоэтажки выпала женщина.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.