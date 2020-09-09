Определился заключительный участник второго этапа Кубка Украины по футболу

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В заключительном поединке первого этапа Кубка Украины по футболу сошлись запорожский "Металлург" и "Авангард", передает УНН.

В серии послематчевых пенальти выигрыш со счетом 4:3 праздновал “Металлург”. Основное время не принес забитых голов — 0:0.

Процедура жеребьевки второго этапа состоится в Киеве 10 сентября. Из-за сложной эпидемиологической ситуации с Covid-19 и по просьбе клубов во время жеребьевки, по решению Дирекции по проведению Кубка Украины-2020/2021, будут использовать географический принцип посева.

Вашему вниманию участники второго предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2020/2021:

Группа А (4 команды): “Горняк-Спорт” (Верхние Плавные), “ВПК-Агро” (Магдалиновка), “Кремень” (Кременчуг), “Металлург” (Запорожье).

Группа В (6 команд): “Кристалл” (Херсон), “Черноморец” (Одесса), “Николаев”, “Кривбасс” (Кривой Рог), “Таврия” (Симферополь), “Нива” (Винница) — “Чернигов” (согласно решению КДК УАФ.

Группа С (6 команд): “Оболонь” (Киев), “Альянс” (Липовая Долина), “Диназ” (Вышгород), “Виктория” (Николаевка), “Верес” (Ровно), “Полесье” (Житомир).

Группа D (6 команд): “Агробизнес” (Волочиск), “Волынь” (Луцк), “Нива” (Тернополь), “Ужгород” — “Эпицентр” (Дунаевцы), “Подолье” (Хмельницкий) — “Прикарпатье” ( Ивано-Франковск) — согласно решению КДК УАФ.

Напомним, что обладатель Кубка УЕФА пополнил ряды “Зари”.