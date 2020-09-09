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Белорусские хакеры взломали сайт академии МВД РБ и оставили послание

Белорусские хакеры взломали сайт академии МВД РБ и оставили послание

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Неизвестные переименовали сайт Академии МВД Республики Беларусь в "Типа Академия МВД" и разместили на странице изображения с подписью "с любовью, Белорусские кибер-партизаны". В частности, на странице была ссылка, что вела на файл неизвестного происхождения. Об этом сообщил белорусский портал Tut.by, передает УНН.

Отмечается, что сайт перестал открываться примерно в восемь вечера. “Это уже второй раз за месяц, когда ресурс академии недоступен — впервые с ним возникли проблемы 4 сентября”, — сообщил портал.

Ранее, 3 сентября, сбои в работе были зафиксированы на официальном сайте МВД РБ.

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“Была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, которые блокируют или вносят изменения в работу ряда информационных ресурсов МВД. В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем”, — сообщили тогда в пресс-службе МВД РБ.

Портал отмечает, что по состоянию на вечер 9 сентября ресурс все еще недоступен.

Ранее в СК Беларуси рассказали, в чем подозревают оппозиционеров Колесникову и Знака.

Источник: УНН
Теги: МВД, протесты, Беларусь, хакеры
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