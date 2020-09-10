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Лидер рейтинга WTA пропустит концовку года

Лидер рейтинга WTA пропустит концовку года

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти снялась с Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает УНН со ссылкой на Instagram теннисистки.

“Решение было непростым, но теперь я с нетерпением жду предсезонной подготовки и начала нового сезона в Австралии. 2020 год оказался трудным для всех. Здоровья и благополучия моей семьи и команды всегда будут моим приоритетом. Спасибо моим фанатам за вашу постоянную поддержку, не могу дождаться, чтобы снова сыграть для вас”, — сообщила Барти.

Примечательно, что в прошлом году австралийка выиграла в Париже титул — свой первый на турнирах “Большого Шлема”.

Добавим, что Барти будет готовиться к турнирам с ее тренером из-за закрытия границ в Австралии.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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