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ОАСК: Черновецкий подал иск на Правительство Украины из-за вопроса русского языка

ОАСК: Черновецкий подал иск на Правительство Украины из-за вопроса русского языка

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Окружной административный суд города Киева (ОАСК) получил иск от Леонида Черновецкого, в котором суд просят обязать Кабинет министров Украины внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Истцом указан Леонид Черновецкий (вероятно, речь про экс-мера Киева), а ответчиком — Кабмин Украины.

“Среди требований иска — признать противоправной бездеятельность правительства, которое, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента”, — говорится в сообщении ОАСК.

“Сейчас судом решается вопрос открытии производства по административному делу”, — добавляется в сообщении.

Заметим, что согласно ст. 10, p. 1 Конституции Украины “государственным языком в Украине является украинский язык. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, способствует изучению языков международного общения. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины”.

Ранее ОАСК открыл производство по иску Черновецкого о запрете бывшему генпрокурору Юрию Луценко выезжать за границу.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, русский язык, украинский язык, ОАСК
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