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На Буковине обнаружили 134 новых случая коронавируса

На Буковине обнаружили 134 новых случая коронавируса

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Черновицкой области в течение среды зафиксировали 134 случая инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 11,7 тысяч больных инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.

За последние сутки — было зафиксировано 134 случая болезни, 11 715 целом. 81 человек — выздоровел за последние сутки, 6860 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов в сутки.

“Правительство и Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций намерены пересмотреть ограничения для территорий, находящихся в „красной“ зоне карантина. Но пока этого не случилось, должны соблюдать действующие запретов, ведь мы живем в правовом государстве, где постановления Кабинета Министров имеют высшую силу”, — сообщил Осачук.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 143 030 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2979 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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