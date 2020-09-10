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Украинская теннисистка победила в первом матче турнира во Франции

Украинская теннисистка победила в первом матче турнира во Франции

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй раунд крупного турнира ITF в Сен-Мало (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче первого круга 23-летняя киевлянка, посеянная под третьим номером, сломила сопротивление Ульрикке Эйкер из Норвегии — 6:3, 3:6, 6:2.

Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 60 тыс. долл.

Как сообщал УНН, Свитолина вернулась в пятерку лучших рейтинга WTA.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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