Новости: Спорт
Четверг, 10 сентября 2020, 01:51 • Сергей Куркович • 7140
Украинская теннисистка победила в первом матче турнира во Франции
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй раунд крупного турнира ITF в Сен-Мало (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга 23-летняя киевлянка, посеянная под третьим номером, сломила сопротивление Ульрикке Эйкер из Норвегии — 6:3, 3:6, 6:2.
Отметим, что призовой фонд соревнований составляет 60 тыс. долл.
Как сообщал УНН, Свитолина вернулась в пятерку лучших рейтинга WTA.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram