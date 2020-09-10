В ЕС обеспокоены планами Лондона внести изменения в соглашение о Brexit

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В ЕС глубоко обеспокоены планами правительства Великобритании в одностороннем порядке внести изменения в соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС - так называемый Brexit. Об этом в среду, 9 сентября, заявила председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет DW, передает УНН.

По ее словам, намерения Лондона об изменениях к соглашению будут “нарушать международное право и подрывать доверие” к Лондону.

“Соглашения должны быть соблюдены”, — написала фон дер Ляен в соцсети Twitter. Этот принцип является “основой” для будущих отношений, диалог по которым сейчас идет между Лондоном и Брюсселем, добавила она.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель также написал в Twitter, что ратифицированное соглашение о Brexit следует реализовать полностью.

“Нарушение международного права недопустимо и не создает доверия, которая нужна нам для построения будущих отношений”, — подчеркнул Шарль Мишель.

Между тем вице-президент Европейской Комиссии (ЕК) Шефчович объявил о проведении кризисного заседания комитета, следит за выполнением соглашения о Brexit. Это произошло после проведенной ранее телефонного разговора с министром кабинета министров Великобритании Майкл Гоув.

Проведение кризисного заседания должно предоставить британскому правительству возможность объяснить свою позицию. Соглашение о Brexit было “согласована дословно”, подчеркнул Шефчович, цитирует информагентство dpa. А его реализация непосредственно повлияет на обсуждение будущих отношений, сказал он.

Федеральное правительство Германии тоже настаивает на том, чтобы Великобритания в полном объеме придерживалась соглашения, включая той его части, которая касается торговли между Ирландией и Северной Ирландией. “Соглашение о выходе является обязательным (для исполнения. — Ред.)”, — отметила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

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Напомним, накануне стало известно о планах британского правительства внести в парламент законопроект, предусматривающий отдельные нарушения условий соглашения о Brexit.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, суть этого законопроекта заключается, в частности, в том, чтобы в случае жесткого Brexit торговля между Северной Ирландией и остальной Великобританией и в дальнейшем продолжалась без осложнений.

Вопрос о Северной Ирландии было одним из главных в перечне разногласий между Великобританией и ЕС, поскольку граница между Ирландией и Северной Ирландией стал де-факто сухопутной границей между ЕС и Великобританией в связи с Brexit. С другой стороны, достигнутое в 1998 году соглашение, положившее конец десятилетиям кровопролитного конфликта в Северной Ирландии, предусматривает открытую границу.

Напомним, 31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из состава ЕС. До конца текущего года продолжается переходный период, во время которого стороны должны урегулировать свои будущие отношения и прежде всего договориться о торговой составляющей.

Диалог Евросоюза и Великобритании об отношениях после Brexit восстановился в середине августа после короткой летней паузы. 19 августа руководитель делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье констатировал, что по “договору или без” изменения неизбежны, поэтому и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним.