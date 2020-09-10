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У футбольной сборной Египта украли все завоеванные трофеи в истории

У футбольной сборной Египта украли все завоеванные трофеи в истории

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Конфедерация африканского футбола (КАФ) в своем официальном Twitter сообщила о том, что в египетской футбольной ассоциации произошел инцидент с кражей, передает УНН.

“КАФ стало известно об исчезновении трофеев Кубка африканских наций из секретариата Египетской футбольной ассоциации. Мы потрясены этой новостью”, — сказано в сообщении Конфедерации африканского футбола.

Также Конфедерация заявила, что их двери открыты, и ассоциация Египта сможет рассчитывать поддержку в поисках бесценных трофеев“.

Стоит отметить, что сборная Египта семь раз становилась обладателем Кубка континента. Кубок африканских наций “фараоны” завоевывали в 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 и 2010 годах. Кроме того, сборная Египта дважды становилась “серебряным” призером турнира (1962 и 2017) и трижды — “бронзовым” (1963, 1970 и 1974).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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