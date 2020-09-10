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Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тыс. человек

Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тыс. человек

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В мире от коронавирусной инфекции погибло более 900 тыс. человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса на своем сайте, где суммируются данные федеральной и местной власти, передает УНН.

По данным университета, всего коронавирусом заразились 27 695 130 человек. Выздоровели 18 606 083.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 143 030 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2979 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: болезнь, Коронавирус, мир
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