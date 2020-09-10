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Боксер Лопес пообещал разобрать Ломаченко в бою на кусочки

Боксер Лопес пообещал разобрать Ломаченко в бою на кусочки

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) дал комментарий относительно предстоящего боя с обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), передает УНН со ссылкой на Youtube-канал “FightHype”.

“Мы добьемся победы с помощью большого количества тяжелой работы и самоотдачи. Я полностью сосредоточен на своем деле. Я такой тип бойца. Когда ты полностью погружаешься в работу и по-настоящему веришь в свои способности, то случиться может все, что угодно”, — начал американец.

Непобедимый боксер уверен в положительном завершении поединка в его пользу.

“Нельзя предусмотреть раунд, в котором я одержу победу. Один удар может полностью изменить ваш план на бой. Я не буду рассчитывать нокаутировать Ломаченко именно в пятом раунде. Что бы ни случилось, я буду придерживаться темпа поединка, а когда я разберу Ломаченко на кусочки, тогда и посмотрим”, — добавил Лопес.

Добавим также, 17 октября Ломаченко и Лопес определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Источник: УНН
Теги: бокс, спорт
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