ЕС предоставит экстренную помощь беженцам после пожара на острове Лесбос

КИЕВ. 10 сентября. УНН. После пожара, который в ночь на среду, 9 сентября, охватил лагерь беженцев Мория греческом острове Лесбос, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон объявила о выделении финансовой помощи. Ее направят на немедленное транспортировки на материк 400 детей и подростков, оставшихся без сопровождения, пишет DW, передает УНН.

“Безопасность и жилье для всех людей с Мории — приоритетные”, — написала Йоханссон 9 сентября во своем Twitter. Еврокомиссар находится на связи с правительством Греции и местными органами власти.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас назвал ситуацию на Лесбосе после пожара “гуманитарной катастрофой” и предложил распределить беженцев между теми членам ЕС, которые готовы их принять. Правительство Норвегии уже сообщил о готовности принять 50 человек, после пожара в лагере остались без пристанища. В Осло заверили, что организуют перевозки и окажут помощь семьям с детьми.

О том, где расположить более 12 тыс. беженцев, которые жили в лагере, а теперь остались без крыши над головой, решает и представительство управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Руководитель профсоюза пожарных сообщил утром, что лагерь выгорел на 99 процентов. По его словам, пожар продолжается, но ситуация контролируется. Пострадавших от ожогов нет, но у нескольких человек зафиксированы легкие отравления угарным газом. По данным местного новостного портала Lesvospost, полностью сгорели более 3 тыс. палаток, тысячи контейнеров, а также помещения администрации и местные клиника.

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“На острове Лесбос введено чрезвычайное положение”, — сообщил официальный представитель правительства Греции местному телеканалу ERT. На 9 сентября запланировано внеочередное заседание правительства Греции для обсуждения сложившейся ситуации на острове. Еще до пожара недовольство наличием лагеря на острове выражали местные жители. Между ними и жителями лагеря постоянно возникали конфликты. Сейчас местные власти предполагают, что противостояние между беженцами и жителями приглелих населенных пунктов могут обостриться. В ближайшее портового города Митилини направлены дополнительные силы полиции.

До сих пор неизвестно, кто именно поджег лагерь: сами мигранты или жители острова. Рассматриваются различные версии, пишет издание.

В мае УНН писал, что в Грецию с острова Лесбос на материк перевозят сотни искателей убежища.