Помпео США сделают все возможное, чтобы установить виновных в ситуации с Навальным

КИЕВ. 10 сентября. УНН. США будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы определить виновных в ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Такое заявление сделал в среду в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майкл Помпео, передает УНН.

“Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий для того, чтобы прийти к выводу в вопросе, кто в этом виноват”, — отметил Помпео.

При этом он отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон любые меры в связи с этой ситуацией, до тех пор, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп.

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