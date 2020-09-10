Помпео США сделают все возможное, чтобы установить виновных в ситуации с Навальным
Алексей Навальный
КИЕВ. 10 сентября. УНН. США будут готовы приложить максимум усилий для того, чтобы определить виновных в ситуации с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Такое заявление сделал в среду в интервью журналисту Бену Шапиро госсекретарь США Майкл Помпео, передает УНН.
“Евросоюз, некоторые европейские страны и США ясно дали россиянам понять, что наши ожидания заключаются в том, что они привлекут виновных к ответственности. Мы также приложим максимум усилий для того, чтобы прийти к выводу в вопросе, кто в этом виноват”, — отметил Помпео.
При этом он отметил, что не намерен распространяться о том, готовит ли Вашингтон любые меры в связи с этой ситуацией, до тех пор, пока об этом не объявит лично президент США Дональд Трамп.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Должен был умереть в самолете: Навального отравили более опасным видом Новичка
Напомним, российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. Уже 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. Накануне оппозиционера вывели из комы.
Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.
2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.