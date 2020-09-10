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Теннисистка Уильямс 14-й раз пробилась в полуфинал "US Open"

Теннисистка Уильямс 14-й раз пробилась в полуфинал "US Open"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Нью-Йорке на турнире серии "Большого шлема" - "US Open" определили третью полуфиналистку у женщин, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Американская спортсменка в четвертьфинале “US Open” победила Цветану Пиронкову из Болгарии со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке при пустых трибунах, продолжалась 2 часа и 11 минут.

Уильямс в этой встрече сделала 20 эйсов. По данным пресс-службы WTA, это лучший показатель для младшей из сестер Уильямс за последние 8 лет. В 2012 году Серена 24 раза подавала на вылет в полуфинале Уимблдона против белоруски Виктории Азаренко.

Отмечается, что следующей соперницей Уильямс станет Виктория Азаренко из Белоруссии или бельгийка Элизе Мертенс.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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