США почти вполовину сократят военное присутствие в Афганистане

КИЕВ. 10 сентября. УНН. США в начале ноября сократят численность военнослужащих в Афганистане с 8,6 тыс. до примерно 4,5 тысяч. Об этом заявил в среду глава Центрального командования США, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки". За несколько часов до этого генерал морской пехоты Кеннет Франк Маккензи объявил и о выводе части военнослужащих из Ирака в этом месяце.

“На уровне 4,5 тысяч (военнослужащих в Афганистане) мы по-прежнему сможем выполнять основную задачу, и мы проявили более чем достаточно доброй воли в нашей готовности продемонстрировать, что мы не хотим быть оккупационными силами в этой стране. Но у нас есть стратегические интересы, жизненно важные интересы, которые заставляют нас быть уверенными в том, что организации типа „Аль-Каиды“ и ИГ не смогут размещаться там для нападения на Соединенные Штаты”, — заявил глава Центрального командования.

В июле генерал Маккензи сообщил корреспонденту “Голоса Америки” о необходимости начала внутреннего афганского диалога, а также о том, что речь о значительном сокращении американского контингента может идти только после того, как в США появится уверенность в том, что “Талибан” не пустит на территорию Афганистана террористические группировки “Аль-Каида” и “Исламское государство”.

В среду Маккензи признал, что талибы “все еще не довели до конца, что они собираются порвать с „Аль-Каидой“ и продолжают преследовать афганские силы безопасности”.

Ожидалось, что на этой неделе враждующие афганские группировки начнут первые прямые мирные переговоры в Катаре, чтобы положить конец войне в Афганистане.

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Ранее в среду Маккензи объявил во время визита в Ирак, что присутствие американских войск в стране будет сокращено с 5200 до 3000 солдат и офицеров.

Между тем, в среду в Кабуле по меньшей мере 10 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате покушения на первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Его бронированный автомобиль подорвался на мине, заложенной на дороге. Салех получил лишь легкие ранения. Несколько его охранников были ранены и госпитализированы. Акмал Самсур, пресс-секретарь министерства здравоохранения, сообщил изданию, что число жертв покушения может возрасти.

По словам очевидцев, от горящих обломков загорелся соседний магазин, торгующий газовыми баллонами, вызвало повторный взрыв.