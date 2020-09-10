Игрок "Арсенала" приобрел акции вегетарианского футбольного клуба

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Обладатель трех Кубков Англии - защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин, стал частичным владельцем необычного футбольного проекта, а именно клуба четвертого английского дивизиона "Форест Грин Роверс", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

По данным “The Guardian”, футболист заплатил около 276 тыс. евро за два процента акций клуба.

“Важно, чтобы я инвестировал в то, чем я увлечен, и я очень рад помочь футболу добиться устойчивого будущего. Я стал вегетарианцем около трех лет назад, и сначала я хотел попробовать это и очистить свое тело. Через месяц вегетарианства я почувствовал себя сильнее и больше не боролся с травмами лодыжки. Я начал чувствовать себя более энергичным на поле — и я начал замечать настоящую разницу”, — заявил Бельерин.

Клуб “Форест Грин Роверс” уникален тем, что в 2015 году он стал первым в мире вегетарианским клубом. Все футболисты и болельщики команды являются вегетарианцами. Руководство “Роверс” активно борется за чистоту окружающей среды и уже отказалось от использования бензина, а стадион и база функционируют на солнечной энергии.