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Четверг, 10 сентября 2020, 05:20 • Сергей Куркович • 5685
Украинский гроссмейстер победил на международном онлайн турнире
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Международный гроссмейстер Юрий Кузубов стал победителем очередного онлайн опен “Titled Tuesday Blitz”, в котором играли 728 участников, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы” в Facebook.
Наш земляк показал прекрасный результат — 9 очков из 10-ти и занял “чистое” первое место. Второе и третье места у представителей США и Ирана соответственно.
Отметим также хорошие показатели других украинцев:
11-й — Антон Коробов — 8 очков
21 — Кирилл Шевченко — 7,5
26 — Александр Бортник — 7,5.
Напомним, что Украина выиграла у Китая на Всемирной шахматной Олимпиаде.
Источник: УНН
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