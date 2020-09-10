Украинский гроссмейстер победил на международном онлайн турнире

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Международный гроссмейстер Юрий Кузубов стал победителем очередного онлайн опен “Titled Tuesday Blitz”, в котором играли 728 участников, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы” в Facebook.

Наш земляк показал прекрасный результат — 9 очков из 10-ти и занял “чистое” первое место. Второе и третье места у представителей США и Ирана соответственно.

Отметим также хорошие показатели других украинцев:

11-й — Антон Коробов — 8 очков

21 — Кирилл Шевченко — 7,5

26 — Александр Бортник — 7,5.

Напомним, что Украина выиграла у Китая на Всемирной шахматной Олимпиаде.