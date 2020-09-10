США отозвали визы более 1 тыс. граждан Китая из-за их связей с военной отраслью

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Власти США по состоянию на 8 сентября аннулировала визы более 1 тыс. граждан КНР. Как заявил в среду агентству Reuters представитель Госдепартамента, это было сделано в рамках попыток администрации противостоять въезду в страну студентов и ученых, связанных с Народно-освободительной армией Китая, передает УНН.

“По состоянию на 8 сентября 2020 года, Департамент аннулировал более 1 тысяч виз граждан КНР, которые были признаны подпадающими под действие президентского указа № 10043 и, следовательно, не имеют права на получение визы”, — сказала представительница Госдепа США в комментарии изданию.

“Мы продолжаем приветствовать правомерных студентов и ученых из Китая, которые не продвигают идеи Коммунистической партии Китая по установлению военного превосходства”, — приводит слова другого представителя внешнеполитического ведомства.

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В конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал прокламацию об ограничении въезда в страну из КНР ряда аспирантов и ученых, которые, по мнению Вашингтона, могут представлять угрозу американским национальным интересам. Речь идет о людях, “связанных с Народно-освободительной армией Китая”, которые, по утверждению американских властей, могут приезжать с целью кражи технологий и интеллектуальной собственности.

Министерство образования КНР тогда выразило протест из-за этих ограничений со стороны США.

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