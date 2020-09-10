Пандемия: за сутки на COVID-19 заболело более 278 тыс. человек

КИЕВ. 10 сентября. УНН. По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 902 141. В свою очередь, выздоровели 18 680 711 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

Всего в мире 27 756 335 человек инфицировано. По сравнению с данными университета за аналогичное время прошедших суток, на COVID-19 заразились более 278 тыс. человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (6 359 576), Индия (4 370 128), Бразилия (4 197 889), Россия (1 037 526), Перу, Колумбия, Мексика, а также Южно-Африканская Республика, Испания, Аргентина Чили, Иран и Франция.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (189 637), Бразилии (128 539), Индии (73 890), Мексике (69 049), Великобритании (41 683), Италии, Франции и Перу.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 143 030 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2979 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.