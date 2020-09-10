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На сегодня установлена цена на банковские металлы

На сегодня установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 10 сентября 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 726.7184 грн;

Серебро - 23.8234 грн;

Платина - 815.8978 грн;

Палладий - 2 035.7982 грн.

По сравнению с 9 сентября курс всех металлов вырос, когда курс палладия - упал.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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