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Четверг, 10 сентября 2020, 06:45 • Сергей Куркович • 2190
Лунин провел первую тренировку после возвращения в "Реал"
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинский вратарь Андрей Лунин вернулся к тренировкам в мадридском "Реале" после матчей сборных, информирует УНН со ссылкой на Twitter клуба и Instagram футболиста.
"Счастлив. Один из дней большого энтузиазма: вернуться к тренировкам с "Реалом", - написал Лунин.
Ожидается, что в следующем сезоне Лунин станет резервным голкипером "Реала" - украинец будет подменять Куртуа.
Напомним, что Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года.
¡Esto no para!— Real Madrid C.F. (34) (@realmadrid) September 8, 2020
¡Así fue nuestro martes en #RMCity! #HalaMadrid pic.twitter.com/9yDyjfW7qh
Источник: УНН
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