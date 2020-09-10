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Лунин провел первую тренировку после возвращения в "Реал"

Лунин провел первую тренировку после возвращения в "Реал"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинский вратарь Андрей Лунин вернулся к тренировкам в мадридском "Реале" после матчей сборных, информирует УНН со ссылкой на Twitter клуба и Instagram футболиста.

"Счастлив. Один из дней большого энтузиазма: вернуться к тренировкам с "Реалом", - написал Лунин.

Ожидается, что в следующем сезоне Лунин станет резервным голкипером "Реала" - украинец будет подменять Куртуа.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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