КСУ сегодня рассмотрит дело о конституционности положений закона о НАБУ

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит дело о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" на открытой части пленарного заседания. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Так, согласно повестке дня на 10 сентября ожидается рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Закона Украины “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания).

В конце августа в КСУ отметили, что считают необходимым рассмотреть это дело с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады Украины, Президента Украины и с привлечением Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего антикоррупционного суда, Генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Председателя национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Директора Государственного бюро расследований, исполняющего обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь, в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) заявили , что решение Конституционного суда Украины (КСУ) о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ политически мотивированным.

Также в заявлении Офиса Президента Украины сообщалось, что новый директор НАБУ избран на прозрачном конкурсе .