Сербия отказалась от участия в учениях в Беларуси

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сербия отказалась от участия в военных учениях "Славянское братство - 2020", которые должны были состояться во второй половине сентября на полигоне "Брестский". Об этом в среду, 9 сентября, сообщил министр обороны Сербии Александар Вулин, передает УНН со ссылкой на DW.

По его словам, Белград подвергся “сильному и незаслуженному” давлению со стороны Брюсселя — руководство Евросоюза настоятельно рекомендовало отказаться от участия в совместных с Россией и Беларусью маневрах. “Нас просили, ставя на кон наше европейское будущее ... отказаться от запланированных военных учений с Беларусью”, — сказал Вулин. В результате нейтральное государство Сербия замораживает все военные учения с любыми странами на шесть месяцев.

Как отмечает издание, Сербия и Беларусь сохраняют хорошие двусторонние отношения. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Белград с визитом в декабре 2019 года. В то же время Белград стремится войти в состав ЕС и поддержал европейскую критику по прошедших в августе белорусских президентских выборов, не признавая их ни честными, ни свободными. Прибытие сербских военных в Беларусь планировалось на 10-15 сентября. Военные учения “Славянское братство” проводятся ежегодно, в 2019 году они проходили в Сербии.

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Массовые акции протеста в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победил Лукашенко с результатом в 80% голосов, продолжаются уже второй месяц. В первые дни было задержано около 7 тыс. человек, четыре человека погибли.

Также 6 сентября стало известно, что от участия в военных учениях “Кавказ-2020”, которые планируются в сентябре на юге России, отказался Азербайджан. Еще раньше это сделала Индия, так что теперь в них примут участие военные только четырех стран: Беларуси, Мьянмы, Ирана и Пакистана.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев внимательно следит за развитием событий вокруг российских учений “Кавказ-2020”.

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