ООС: на Донбассе сохраняется "режим тишины"
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, обстрелов боевиков не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения хранился в полной мере”, — говорится в сообщении.
Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов пожара в Донецкой и Луганской областях. “За прошедшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка”, — сообщили в штабе.
Отмечается, что с начала текущих суток, 10 сентября, обстрелов со стороны противника также не зафиксировано.
“Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника”, — написали в штабе.
Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения ООС надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.
“В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.
Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются”, — сообщили в пресс-центре.
Напомним, ранее беспилотники ОБСЕ заметили три минометы и две буксируемых гаубицы у населенных пунктов на Донбассе.