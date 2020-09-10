ООС: на Донбассе сохраняется "режим тишины"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, обстрелов боевиков не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.

“За прошедшие сутки, 9 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль линии разграничения хранился в полной мере”, — говорится в сообщении.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны привлекались к тушению очагов пожара в Донецкой и Луганской областях. “За прошедшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Екатериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка”, — сообщили в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток, 10 сентября, обстрелов со стороны противника также не зафиксировано.

“Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Защитники Украины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника”, — написали в штабе.

Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения ООС надлежаще исполняют свои задачи другие составляющие сил обороны.

“В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более десяти гектаров территории и передано на уничтожение 92 взрывоопасных предмета.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются”, — сообщили в пресс-центре.

Напомним, ранее беспилотники ОБСЕ заметили три минометы и две буксируемых гаубицы у населенных пунктов на Донбассе.