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Украинская теннисистка заявилась на юниорский "Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка заявилась на юниорский "Ролан Гаррос"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, которая занимает 381-й номер мирового рейтинга, сыграет на юношеском "Ролан Гаррос", передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Лопатецкая заявилась на юниорский “Ролан Гаррос” и благодаря взрослому рейтинга попала в основную сетку.

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на Открытом чемпионате США юниорский турнир вообще был отменен, тогда как в Париже его проведут, но без квалификации.

Отмечается, что в альтернативе юниорского “Ролан Гарроса” указаны еще три украинских теннисиста: Любовь Костенко, Сабина Зейналова и Вячеслав Белинский.

Источник: УНН
Теги: спорт, теннис
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