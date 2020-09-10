Украинская теннисистка заявилась на юниорский "Ролан Гаррос"

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая, которая занимает 381-й номер мирового рейтинга, сыграет на юношеском "Ролан Гаррос", передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Лопатецкая заявилась на юниорский “Ролан Гаррос” и благодаря взрослому рейтинга попала в основную сетку.

В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на Открытом чемпионате США юниорский турнир вообще был отменен, тогда как в Париже его проведут, но без квалификации.

Отмечается, что в альтернативе юниорского “Ролан Гарроса” указаны еще три украинских теннисиста: Любовь Костенко, Сабина Зейналова и Вячеслав Белинский.