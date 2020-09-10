На нескольких столичных мостах образовались пробки

КИЕВ. 10 сентября. УНН. По состоянию на 8:05 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, на правом берегу заметно осложнение движения Набережным шоссе, частично - проспектом Степана Бандеры, по улице Семена Скляренко, Елены Телиги, на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспектом Валерия Лобановского. Пробки образовались на улице Жилянской, Надднепрянском шоссе.

На левом берегу затруднено движение по проспекту Бажана в сторону Южного моста, по проспекту Романа Шухевича, Дарницким шоссе и Броварским проспектом в направлении правого берега. Пробки образовались на проспекте Освободителей, улицах Миропольской и Братиславской.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Как сообщал УНН, в Киеве за три недели эвакуировали около 4 тысяч автомобилей из-за нарушения правил парковки.



