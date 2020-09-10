Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,80 0,0523  EUR: 32,80 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Кулеба хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно Украины и российской агрессии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку Архив
8190

На нескольких столичных мостах образовались пробки

На нескольких столичных мостах образовались пробки

КИЕВ. 10 сентября. УНН. По состоянию на 8:05 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, на правом берегу заметно осложнение движения Набережным шоссе, частично - проспектом Степана Бандеры, по улице Семена Скляренко, Елены Телиги, на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспектом Валерия Лобановского. Пробки образовались на улице Жилянской, Надднепрянском шоссе.

На левом берегу затруднено движение по проспекту Бажана в сторону Южного моста, по проспекту Романа Шухевича, Дарницким шоссе и Броварским проспектом в направлении правого берега. Пробки образовались на проспекте Освободителей, улицах Миропольской и Братиславской.

Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Как сообщал УНН, в Киеве за три недели эвакуировали около 4 тысяч автомобилей из-за нарушения правил парковки.

Источник: УНН
Теги: Киев, пробки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.