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От 8° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 8° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая и довольно теплая погода - днем до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, по прогнозу синоптиков, в Украине сегодня без осадков.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, днем 23-28°, на западе страны 20-25°.

Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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