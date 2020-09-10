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Четверг, 10 сентября 2020, 08:25 • Юлия Шрамко • 4260
От 8° до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине сегодня ожидается сухая и довольно теплая погода - днем до 28 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Так, по прогнозу синоптиков, в Украине сегодня без осадков.
Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, днем 23-28°, на западе страны 20-25°.
Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.
Источник: УНН
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