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Новости: Экономика
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Delfi следует в порт Черноморск

Delfi следует в порт Черноморск

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Сегодня на рассвете с помощью плавкрана и буксиров началась транспортировка танкера Delfi с одесского городского пляжа Дельфин. Об этом сообщили в Одесской ОГА, передает УНН.

В течение светового дня судно уже должно быть перемещено в порт Черноморск.

Напомним, после неудачных попыток судовладельца поднять танкер, проблемой Delfi по поручению Президента с конца июля занимался министр инфраструктуры Владислав Криклий. 26 августа компании "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые решили помочь государству, подняли танкер на ровный киль.

В то же время Криклий пристыдил одесских политиков, в частности мэра Геннадия Труханова, за попытку теперь пиариться на чужой работе по поднятию Delfi, когда они к этому никакого отношения не имеют и фактически год ничего не делали.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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