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В Украине уже 145 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 582

В Украине уже 145 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2 582

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине на 8:45 10 сентября зафиксировано уже более 145 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - опять более 2,5 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Так, из 145 612 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 582 инфицированных, что на уровне предыдущих суток.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 3 023 человек, из них за сутки - 44.

Выздоровели от болезни уже 65 877 человек, 1 174 из которых - за сутки.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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