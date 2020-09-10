Зеленский назвал три приоритета украинско-израильских отношений

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Jerusalem Post назвал три приоритета украинско-израильских отношений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Во-первых, я хотел бы восстановить нормальное рейсовое сообщение и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем их", - рассказал Глава государства.

Во-вторых, по мнению Зеленского, двум странам нужно усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество. "Израильские технологии и ноу-хау могут сыграть важную роль в защите украинских граждан", - отметил он.

"В-третьих, Израиль и Украина являются лидерами в области инноваций и высоких технологий. Мы должны увеличить обмен и сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами наших стран", - добавил Президент.

По словам Главы государства, сегодня обе страны столкнулись с общим вызовом: как процветать и преуспевать в условиях военного конфликта.

"Мы знаем, как трудно шагать к миру и насколько он важен для процветания", - отметил Президент.

Владимир Зеленский отметил, что Израиль играет важную роль, поддерживая Украину при решении военного конфликта на востоке.

"Мы благодарны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и надеемся на тесное взаимодействие в этом вопросе", - отметил Глава государства.

Как сообщал УНН, Израиль пришлет в Украину представителей израильской полиции для помощи украинским коллегам в рамках правоохранительной деятельности в Умани.