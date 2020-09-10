СМИ: правительство РФ требует от госбанков обеспечить поток российских рублей в Беларусь

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Премьер-министр и министр финансов России поручили крупнейшим государственным кредиторам страны обеспечить дальнейший приток ликвидности в банки Беларуси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Так, отмечается, что беспорядки спровоцировали отток депозитов из белорусских банков и всплеск спроса на иностранную валюту, что привело к тому, что местный рубль упал до рекордно низкого уровня, и подорвал и без того скудные валютные резервы центрального банка.

Два источника в банковском секторе сообщили агентству, что премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов попросили руководителей "Сбербанка", ВТБ и ВЭБ, которые имеют подразделения в Беларуси, обеспечить непрерывный поток российских рублей в соседнее государство.

"Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать (межбанковские) лимиты для белорусских банков, чтобы они могли сохранить доступ к рублевой ликвидности", - сообщил первый из источников.

Второй источник подтвердил звонки.

По словам источников, российское правительство стремится предотвратить "украинский сценарий", при котором российские кредиторы после 2017 года были вынуждены снимать большие списания со своих украинских подразделений после 2017 года.

Это произошло после того, как Киев ввел санкции в отношении нескольких российских госбанков после незаконной аннексии Кремлем Крыма в 2014 году и его роли в разжигании конфликта на востоке Украины.

"С Украиной было много потерь, но Беларусь - это другая история", - сказал третий источник, старший банкир российского государственного кредитора.

Как сообщал УНН, президент республики Александр Лукашенко заявил накануне, что Беларусь вступит в войну, если со стороны западных стран начнется агрессия против России.