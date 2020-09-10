В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в Харьковской области и в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Харьковской области - 339 (в том числе в городе Харькове - 265), в городе Киеве - 298, в Тернопольской области - 251, во Львовской области - 183, в Ивано-Франковской области - 143, в Хмельницкой области - 142", - сказал Максим Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине обнаружили 145612 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2582, выздоровели - 65877 человек (+1174 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 3023 человека (+44 за сутки).

В общем случаи выявлено:

▪️ Винницкая обл - 4606 (+103);

▪️ Волынская обл - 6092 (+77);

▪️ Днепропетровская обл - 3012 (+89);

▪️ Донецкая обл - 1852 (+90);

▪️ Житомирская обл - 3938 (+59);

▪️ Закарпатская обл - 8359 (+82);

▪️ Запорожская обл - 2081 (+40);

▪️ Ивано-Франковская обл - 10802 (+143);

▪️ Кировоградская обл - 874 (+4);

▪️ г. Киев - 16119 (+298);

▪️ Киевская обл - 6554 (+95);

▪️ Львовская обл - 16452 (+183);

▪️ Луганская обл - 503 (+23);

▪️ Николаевская обл - 1766 (+52);

▪️ Одесская обл - 8874 (+47);

▪️ Полтавская обл - 1069 (+51);

▪️ Ровенская обл - 10073 (+130);

▪️ Сумская обл - 2187 (+44);

▪️ Тернопольская обл - 8075 (+251);

▪️ Харьковская обл - 11832 (+339);

▪️ Херсонская обл - 558 (+20);

▪️ Хмельницкая обл - 3497 (+142);

▪️ Черновицкая обл - 11715 (+134);

▪️ Черкасская обл - 2177 (+56);

▪️ Черниговская обл - 2545 (+30).

Напомним, в Украине уже 145 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2582.