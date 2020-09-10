В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в Харьковской области и в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано: в Харьковской области - 339 (в том числе в городе Харькове - 265), в городе Киеве - 298, в Тернопольской области - 251, во Львовской области - 183, в Ивано-Франковской области - 143, в Хмельницкой области - 142", - сказал Максим Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине обнаружили 145612 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых случаев за сутки - 2582, выздоровели - 65877 человек (+1174 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 3023 человека (+44 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 4606 (+103);
▪️ Волынская обл - 6092 (+77);
▪️ Днепропетровская обл - 3012 (+89);
▪️ Донецкая обл - 1852 (+90);
▪️ Житомирская обл - 3938 (+59);
▪️ Закарпатская обл - 8359 (+82);
▪️ Запорожская обл - 2081 (+40);
▪️ Ивано-Франковская обл - 10802 (+143);
▪️ Кировоградская обл - 874 (+4);
▪️ г. Киев - 16119 (+298);
▪️ Киевская обл - 6554 (+95);
▪️ Львовская обл - 16452 (+183);
▪️ Луганская обл - 503 (+23);
▪️ Николаевская обл - 1766 (+52);
▪️ Одесская обл - 8874 (+47);
▪️ Полтавская обл - 1069 (+51);
▪️ Ровенская обл - 10073 (+130);
▪️ Сумская обл - 2187 (+44);
▪️ Тернопольская обл - 8075 (+251);
▪️ Харьковская обл - 11832 (+339);
▪️ Херсонская обл - 558 (+20);
▪️ Хмельницкая обл - 3497 (+142);
▪️ Черновицкая обл - 11715 (+134);
▪️ Черкасская обл - 2177 (+56);
▪️ Черниговская обл - 2545 (+30).
Напомним, в Украине уже 145 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2582.