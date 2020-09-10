Коронавирус в школах: в Украине 145 классов отправили на самоизоляцию - Степанов

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине 145 классов из около 200 тыс. отправили на самоизоляцию с начала учебного года. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Начиная с 1 сентября наши дети пошли в школу. И у нас на сегодняшний день есть 145 классов... было отправлено на самоизоляцию. 145 из 199 тыс. 704 классов по стране. Они были отправлены, соответственно, по рекомендациям врачей, эпидемиологов во время эпидрасследования", - сказал Максим Степанов.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец заявил, что в школах замалчивают информацию о больных детях, а поликлиники их не тестируют.