СМИ: Навальный полностью пришел в себя

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Российский оппозиционер Алексей Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы. Об этом со ссылкой на источники сообщает российское издание The Insider, передает УНН.

"Как стало известно из наших источников, Алексей Навальный во вторник полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы. Его состояние здоровья лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации. Ему даже удалось вспомнить события, предшествовавшие отравлению, вплоть до того, как он потерял сознание от боли в туалете самолета", - пишет издание.

Как указано, охрана госпиталя была усилена после того, как Навальный пришел в себя.

"Согласно источнику, для встречи с Навальным надо преодолеть три кордона охраны. Высший уровень безопасности ("Красная угроза") был введен вчера именно после того, как стало ясно, что Навальный все помнит, что делает его положение более опасным", - говорится в материале.

Врачи разрешили пускать к Навальному посетителей (ранее, кроме врачей, к нему пускали только жену), добавило издание.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что это не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому. 7 сентября оппозиционера вывели из комы.

Соратники Навального считают, что он был отравлен и заявляют, что это связано с его политической деятельностью. В Кремле отрицают причастность к инциденту с политиком.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".